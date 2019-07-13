Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1883
EURO
6.4543
Tekvando Şampiyonası başladı
Tekvando Şampiyonası başladı
Şampiyon: Simona Halep
Son Dakika
Şampiyon: Simona Halep
Çok mutluyum
Çok mutluyum
Atabey Çiçek, Samsunspor'da
Son Dakika
Atabey Çiçek, Samsunspor'da
Hedefimiz Avrupa
Hedefimiz Avrupa
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çok mutluyum

Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum

Çok mutluyum

Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:28
7 Okunma
Çok mutluyum

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Garry Rodrigues, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye bana şans tanıdığı için teşekkür ediyorum. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi. Garry Rodrigues'e Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu eşlik etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

'MUTLU VE GURURLUYUM'

Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayı taşıyacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve bu konuda çok özel hislere sahibim. Fenerbahçe'ye bana buraya dönmemde şans tanıdığı için teşekkür ediyorum. Şampiyon olmak için ve başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendisine olan desteği hakkında da görüşlerini dile getiren Rodrigues, "Çok mutluyum. Taraftarın desteği her oyuncuyu mutlu eder. Motivasyonumu en tepeye çıkarıyor. Ben de bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım" dedi.

Fenerbahçe gibi büyük takımların hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan Garry Rodrigues, "Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da şampiyon olmak. Şampiyonların hedefi şampiyonluktur. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Garry RodriguesFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekvando Şampiyonası başladı
Tekvando Şampiyonası başladı
Şampiyon: Simona Halep
Şampiyon: Simona Halep
Atabey Çiçek, Samsunspor'da
Atabey Çiçek, Samsunspor'da
Hedefimiz Avrupa
Hedefimiz Avrupa
Türkiye, Bakü 2019 EYOF'a 126 sporcuyla katılacak
Türkiye, Bakü 2019 EYOF'a 126 sporcuyla katılacak
Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'nun Afyonkarahisar-Konya etabı başladı
Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'nun Afyonkarahisar-Konya etabı başladı
Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda finalde
Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda finalde
Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum
Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum
Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam etmek istiyorum
Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam etmek istiyorum

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans