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"Çok çalıştık"

Kahramanmaraşspor'un başarılı golcüsü Yasin Abdioğlu farklı kaybedilen Manisa BBSK maçı sonrası yazarımız Ekrem Konur'a açıklamalarda bulundu.

"Çok çalıştık"

Kahramanmaraşspor'un başarılı golcüsü Yasin Abdioğlu farklı kaybedilen Manisa BBSK maçı sonrası yazarımız Ekrem Konur'a açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:38
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"Çok çalıştık"

Son haftalarda kötü sonuçlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Yasin: “Takım olarak sezon başından itibaren çok çalışıyoruz, ancak bu çalışmalarımızı maalesef son haftalarda skora yansıtamadık.. Ligin son maçında Pendikspor deplasmanından olumlu sonuç alarak sezonu kapatmak istiyoruz." dedi

Bu sezon Tarsus İdman Yurdu formasıyla ( 2 gol ) Kahramanmaraşspor formasıyla (6 Gol ) atma başarısı gösterek dikkatleri üzerine toplayan Milli golcüyü özellikle TFF 1. Lig’den bir çok takımın da takipte olduğunu konuşuluyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.04.2019 08:41
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşsporYasin Abdioğlu
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