"Çok çalıştık"

Son haftalarda kötü sonuçlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Yasin: “Takım olarak sezon başından itibaren çok çalışıyoruz, ancak bu çalışmalarımızı maalesef son haftalarda skora yansıtamadık.. Ligin son maçında Pendikspor deplasmanından olumlu sonuç alarak sezonu kapatmak istiyoruz." dedi

Bu sezon Tarsus İdman Yurdu formasıyla ( 2 gol ) Kahramanmaraşspor formasıyla (6 Gol ) atma başarısı gösterek dikkatleri üzerine toplayan Milli golcüyü özellikle TFF 1. Lig’den bir çok takımın da takipte olduğunu konuşuluyor.