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Cliff Diving’de heyecan Fransa’da başladı

15 Haziran 2021 Salı 14:13
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Cliff Diving’de heyecan Fransa’da başladı

İSTANBUL - Dünyanın en prestijli atlayış serisi Cliff Diving'de 2021 sezonu Fransa'da gerçekleştirilen yarışla başladı. Fransız Rivierası'nın noktalarından biri olan Saint-Raphael'deki mücadelede erkeklerde büyük bir sürpriz yaşandı. Yarışa davet usulü ile katılan Romen Catalin Preda zirveye yerleşti. Kadınlarda ise 4 kez dünya şampiyonu olan Avustralyalı Rhiannan Iffland 1'inciliği yine kimseye bırakmadı. 

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving 21 aylık bir aradan sonra geri döndü. 2021 sezonunun ilk durak noktası olan Fransa'da sporcular Saint-Raphael'de önemli bir mücadele sergilerken erkeklerde büyük bir sürpriz yaşandı. Açılış yarışına davet usulü ile katılan Romen Catalin Preda 1'inciliği elde ederken kariyerinin 6'ncı Red Bull Cliff Diving yarışmasına katılan Preda'yı, Gary Hunt takip etti. İlk yarış sonunda erkekler podyumunu tamamlayan isim Constantin Popovici oldu.

Kadınlarda ise 4 kez dünya şampiyonu olan Avustralyalı Rhiannan Iffland, mücadelenin galibi oldu. Avusturalyalı sporcuyu, Kanadalı rakipleri Molly Carlson ve Jessica Macaulay takip etti. Elde ettiği sonuçla Preda, erkeklerde 200 puanla şampiyona liderliğini ele geçirdi. Rhiannan Iffland da aynı puanla kadınlarda zirvede yer aldı. 

Cliff Diving, 14 Ağustos'ta Norveç Oslo'da devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cliff DivingFransa
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