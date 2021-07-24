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Cicaldau, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın, transferi için Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladığı 24 yaşındaki Rumen orta saha Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi. 

24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:04
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Cicaldau, Galatasaray için İstanbul'da

Romanya'nın Bükreş kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Alexandru Cicaldau, "Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak" dedi.

Bu arada havalimanında Covid-19 testi yaptıran Rumen futbolcu, daha önce iki doz aşı olduğu için ülkeye giriş yapabildi. Futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı. 

Rumen orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolFutbolcuAlexandru Cicaldau
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