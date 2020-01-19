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Ci Group Buca - Erzinspor: 3-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Ci Group Buca, sahasında Erzinspor'u 3-1 mağlup etti.

Ci Group Buca - Erzinspor: 3-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Ci Group Buca, sahasında Erzinspor'u 3-1 mağlup etti.

19 Ocak 2020 Pazar 17:19
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Ci Group Buca - Erzinspor: 3-1

İZMİR, (DHA)

Buca İlçe Stadı'nın zemini tadilatta olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 17'nci dakikasında Kaan'ın golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 2 dakika sonra Gökhan Erdöl'ün penaltısıyla eşitliği sağladı: 1-1. İzmir ekibinde 79'uncu dakikada bu kez Mehmet Fuat penaltı atışını gole çevirdi, ev sahibi öne geçti: 2-1. Mehmet Fuat, 90'ıncı dakikada attığı golle galibiyeti perçinledi.
İkinci yarıya 2'de 2 yaparak başlayan Ci Group Buca, puanını 29'a çıkardı, Erzinspor ise 23 puanda kaldı.   STAT: Atatürk
HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Berkay Salman (xx), Batuhan Bıyıklı (xx)
Cİ GROUP BUCA: Asil Kaan (xxx) - Ahmet (xx), Eycan (xxx), Gökhan Köseoğlu (xx) (Dk. 75 Nihat x), Burak (xxx), Uğur (xx) (Dk. 81 Ferhat), Ufuk (xxx), Enes (x) (Dk. 62 Oğuz xx), Bertuğ (xxx), Gökhan Erdöl (xxx), Mehmet Fuat (xxx)
ERZİNSPOR: Yaşar (x) - Emrah (xx), Tuncer (x), Mert (x), Sefa (xx), Ali Sinan (x), Gökhan (x) (Dk. 59 Raif x), Berkant (x) (Dk. 82 Ramazan), Kaan (xx), Önder (x), Serbay (x) (Dk. 67 Okan x)
GOLLER: Dk. 17 Kaan (Erzinspor), Dk. 19 (Pen.) Gökhan Erdöl, Dk. 79 (Pen.) ve Dk. 90 Mehmet Fuat (Ci Group Buca)
SARI KARTLAR: Gökhan Köseoğlu, Bertuğ (Buca), Sefa, Yaşar (Erzinspor)
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzinsporCi Group Bucaönce VatanKarşılaşmaTFFİzmir
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