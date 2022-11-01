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Çeşme'de çocukların bisiklet hayalleri için pedal basacaklar

01 Kasım 2022 Salı 13:27
Çeşme'de çocukların bisiklet hayalleri için pedal basacaklar

İZMİR - Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro, Çeşme’nin nefes kesen manzaraları eşliğinde 5-6 Kasım tarihlerinde altıncı kez düzenlenecek. Yarışın bu yıl Gran Fondo World Tour takvimine de alınmasıyla beraber büyük ilgi gören organizasyona 13 ülkeden 1159 bisikletçi katılacak. Toplanan katılım bedelinin tamamı Veloturk'ün, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak. Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme, 110 kilometrelik ve 63 kilometrelik parkurlar olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun ilk gününde 5 Kasım’da düzenlenecek açılış etkinliği Veloturk Fun Ride, renkli görüntüleri ile Çeşmelilere bisiklet yarışının enerjisini yaşatacak. EXPO alanında düzenlenecek etkinliklerle iki gün boyunca bisiklet tutkunlarını buluşturacak Veloturk Gran Fondo Çeşme, 6 Kasım Pazar günü yarış heyecanına sahne olacak. 110 kilometrelik uzun yarış Carraro Parkuru, saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayacak ve aynı yerde sona erecek. Yarış, Ovacık, Ildırı, Kadıovacık, Barbaros Köy, Port Alaçatı üzerinden tekrar Çeşme'ye dönerek son bulacak. 63 kilometrelik kısa yarış Toyota HYBRID Parkuru, saat 08.30'da Çeşme şehir merkezinden başlayarak Ovacık, Ildırı, Germiyan, Port Alaçatı üzerinden Çeşme'ye dönerek, yine Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

WORLD TOUR KAPSAMINA ALINDI 

Sıralaması, seviyeleri ne olursa olsun dünyadaki tüm bisikletçileri motive etmek, yepyeni deneyimler sunmak ve ilham vermek için kurulan Gran Fondo World Tour’a bu yıl Veloturk Gran Fondo Çeşme By Carraro da eklendi. 4 kıtada 20 yarışı kapsayan Gran Fondo World Tour serisine katılan bisikletçiler, aldıkları puanlarla kendilerini dünya şampiyonlarına taşıma fırsatı bulacak. Tüm kayıt gelirleri, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak yarış için elde edilen kayıt gelirleri her yıl olduğu gibi bisiklet sevgisini iyiliğe dönüştürmek amacıyla kullanılacak. İhtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeşmeÇocuklarBisiklet
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