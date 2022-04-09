Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1

23’üncü dakikada Gedson’un orta sahadan ceza sahasına gönderdiği topa Cisse gelişine vurdu. Top üstten auta çıktı.
26’ncı dakikada ceza sahası içerisinde Skubic’in sağ çaprazdan gönderdiği top, kaleci Gökhan’dan sekti. Bytyqi, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
37’nci dakikada Gedson’dan aldığı pası Boyd, ceza sahası dışından kaleye gönderdi, top üstten auta çıktı.
43’üncü dakikada sağ kanattan Gedson’un kullandığı kornerde, ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde Ponck’'un indirdiği topa, Bolasie vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-1.
51’inci dakikada Bolasie’nin ceza sahasında yerden gönderdiği top, savunmaya çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Gol geçersiz sayıldı.
77’nci dakikada Boyd’un ceza sahası dışından sağ çaprazdan vurduğu topu, Pohjanpalo kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.
90+2’nci dakikada Umar’ın sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa, Pohjanpalo vurdu. Top kalenin solundan kornere gitti.
Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA