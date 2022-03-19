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Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının ardından çalışmalarına ara vermeden başladı.

19 Mart 2022 Cumartesi 18:27
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

RİZE (DHA)

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının ardından çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-mavili ekip, 2 günlük iznin ardından milli maç arasını Antalya’daki kampta geçirecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde ağırladıkları lider Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor, çalışmalarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen çalışmada; Trabzonspor maçında ilk 11’de yer alan futbolcular, spor salonunda bireysel çalıştı. Diğer oyuncular ise kar yağışı altında sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Milli maç arası nedeni ile 2 gün izin yapacak yeşil-mavili ekip, Salı günü Antalya’da kampa girecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporAntalya
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