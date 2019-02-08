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Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor 

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor, sahasında konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor 

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor, sahasında konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

08 Şubat 2019 Cuma 10:18
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Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor 

Lider Medipol Başakşehir ile birlikte ligin ikinci devresinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan birisi olan Yeşil-Mavililer, 3 haftada topladığı 9 puan ile 12 haftanın ardından tehlike bölgesinin üstüne çıktı. Karadeniz temsilcisi, cumartesi sahasında oynanacağı Antalyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi ise Halis Özkahya yönetecek.

ANTALYASPOR İLE 18'İNCİ RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Antalyaspor cumartesi günü oynanacak olan mücadeleyle birlikte 18'inci kez birbirlerine rakip olacaklar. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 müsabakanın 5'inde Çaykur Rizespor, 8'inde Antalyaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken 4 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Yeşil-mavililer söz konusu maçlarda 26 gol kaydederken kalesinde de 23 gol gördü.

Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı da uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 kaybetmişti.

Rizespor'da sakatlığı süren Petrucci Antalyasor karşısında takımını yalnız bıracakak. Cezalı oyuncu olamayan Rizespor'un Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Gökhan- Aborhoun, Awaziem, Moroziuk, Melnjak - Saadane, Abdullah, Boldrin, Umar, Aatif - Muriç

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporAntalyasporSüper Lig
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