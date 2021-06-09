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Çaykur Rizespor, Bülent Uygun'la anlaştı

Çaykur Rizespor’da 26 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine tek liste ile girecek olan Tahir Kıran, yeni sezon planlamasında geç kalınmaması için teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı ve transfer çalışmalarına da teknik heyetin raporu doğrultusunda hız verildi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:27
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Çaykur Rizespor, Bülent Uygun'la anlaştı

26 Haziran’da yeni başkanını seçecek olan Çaykur Rizespor’da, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında aksaklık yaşanmaması adına çalışmalara erkenden hız verildi. Yapılacak başkanlık seçimine tek liste ile girecek olan Tahir Kıran, yeni sezon öncesi sportif konuda aksaklık yaşanmaması için çalışmalara erkenden başladı. Kıran ve ekibi, geride kalan sezonu takımın başında tamamlayan teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

KONGRE SONRASI ANLAŞMALAR RESMİYET KAZANACAK

Tahir Kıran ve ekibi, yeni sezon öncesi Bülent Uygun’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da başladı. Seçime kadar olan süreçte transfer çalışmalarında önemli yol almayı planlayan yeşil-mavililer, kongre sonrasında ise önce teknik direktör Bülent Uygun ile resmi sözleşme imzalayacak, ardından da transfer çalışmalarını resmiyete dökecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFutbolAntrenörBülent Uygun
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