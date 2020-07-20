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Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Çaykur Rizespor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:20
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Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0

1’inci dakikada Fernandes’in geri pasında araya giren Robin bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gökhan topu ayaklarıyla çıkartarak gole engel oldu.

10’uncu dakikada kullanılan köşe vuruşunda Çaykur Rizesporlu futbolcuların bir türlü uzaklaştıramadığı topu ceza sahası üzerinde önünde bulan Walter’ın şutunda kaleci Gökhan topu çıkardı.

23’üncü dakikada Chebake’den aldığı pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan’ın çalımlarla ceza sahası içerisine girerek çektiği şutta topu kaleci Gökhan tek hamle kurtardı.

29’unci dakikada sağ kanattan Moroziuk’un ortasında kale önünde kafa vuruşu yapan Skoda, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

31’inci dakikada Samudio’nun savunma arkasına gönderdiği pasla ceza saha içerisinde topla buluşan Boldrin’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

35’inci dakikada Chebake’nın müdahelesi ile ceza sahası içerisinde yerde kalan Melnjak’ın pozisyonunda karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Skoda’nın şutunda top sağ üst köşeden ağlara gitti: 3-0.

45+3’üncü dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topta Boldrin, kafa vuruşuyla topu Skoda’nın önüne çıkardı. Bu pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda’nın şutunda top, kaleci Farnolle’dan geri döndü.

55’inci dakikada orta alanda Boldrin’in kafa pasıyla topla buluşan Samudio süratla ceza alanına yöneldi. Bu futbolcu ceza sahası içerisinden çektiği şutta top yan ağlara takıldı.

75’inci dakikada Melnjak’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Vetrih’in sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Farnolle topu ayaklarıyla çıkardı.

78’inci dakikada Samudio’nun pasında topla buluşan Boldrin’in ceza sahası içinde çektiği sert şutta kaleci Farnolle son anda soluna doğru uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma ev sahibinin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporMalatyasporSüper LigFutbol
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