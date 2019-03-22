Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101331
ALTIN
234.706
DOLAR
5.5576
STERLİN
7.2787
EURO
6.2817
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi
Art ON İstanbul sanatçılarının ‘Crossroads 6’ Sergisi İKÜSAG’da
Art ON İstanbul sanatçılarının ‘Crossroads...
Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası aldı
Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası...
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
Özel sporcular ödüllendirildi
Özel sporcular ödüllendirildi

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada Antalya’da kampa girdi.

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada Antalya’da kampa girdi.

22 Mart 2019 Cuma 12:12
0 Okunma
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk  edecek Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüyor. Yeşil-Beyazlı ekibin Antalya kampındaki ilk çalışması 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5’e 2 dar alan oyunuyla devam etti. Çalışma, ayak tenisiyle son buldu. 

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Nakoulma, Azubuike, Awaziem ve Vedat katılmadı. Yeşil-Mavili ekibin ekibin Antalya kampı 29 Mart Cuma günü sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporAntalyaKamp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel sporcular ödüllendirildi
Özel sporcular ödüllendirildi
Fatih Öztürk, Beşiktaş'a doğru
Fatih Öztürk, Beşiktaş'a doğru
Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe salonda çalıştı
Manisa Büyükşehir Belediyespor kazanıp bekleyecek
Manisa Büyükşehir Belediyespor kazanıp bekleyecek
Yeşim Bostan'ın hedefi altın madalya
Yeşim Bostan'ın hedefi altın madalya
Fenerbahçeli Frey, Almanya'da ameliyat oldu
Fenerbahçeli Frey, Almanya'da ameliyat oldu
Güneş, ilk antrenmanına çıktı 
Güneş, ilk antrenmanına çıktı 
Altınordu Başkanı Özkan'a anlamlı ödül
Altınordu Başkanı Özkan'a anlamlı ödül
‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy Ragbi Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy Ragbi Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans