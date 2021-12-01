Çaykur Rizespor - Ankaraspor: 0-1

STAT: Çaykur Didi



HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Gökhan Barcın, Orkun Aktaş



ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Phiri, Emirhan, Monzango (DK.77 Güvenç), Seyfettin, Alberk, Eren (Dk.87 Emre)



ANKARASPOR: Ömer, Enes, Gökhan, Barış (Dk.90 Kadir), Murat, Ramazan (Dk. 45 Erdem), Oğuzhan, Erdal (Dk.68 Oğuzhan Aydoğan), Mert (Dk. 76 Semih), Fahrettin, Recep



GOL: Dk. 49 Erdem (Ankaraspor)



SARI KART: Murat (Ankaraspor), Seyfettin (Çaykur Rizespor)



Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda evinde konuk ettiği Ankaraspor’a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.



9’uncu dakikada Ankaraspor’un Murat’la kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık’ın köşeden çıkardığı topu Rizespor savunması uzaklaştırdı.



29’uncu dakikada Alper Potuk’un köşe vuruşundan kullandığı topa, Monzango kafayı vurdu. Kaleci topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.



32’nci dakikada Rizespor ceza alanı dışından kazandığı serbest atışı Alberk kullandı. Top az farkla üstten auta çıktı.



43’üncü dakikada sol kanattan topu alan Barış, rakiplerinin arasından içeriye doğru geçerek şutunu attı. Topa kaleci Tarık son anda uzanarak kornere çıkardı.



49’uncu dakikada Ankaraspor’dan Erdem, savunma arkasına atılan topu alarak ceza sahasına girdi. Topu kaleci Tarık’ın üzerinden kaleye gönderdi: 0-1.



62’nci dakikada Alberk’in ceza sahasına gönderdiği topu Deniz kontrol ederek kaleye vurdu. Kaleci Ömer’den dönen topu Ankaraspor savunması dışarı gönderdi.



79’uncu dakikada ceza sahası yayındaki Deniz’den topu alan Remy rakibinden sıyrılarak attığı vuruşta top kaleci Ömer’de kaldı.



1-0 sona eren karşılaşma sonrası Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine devam edecek olan takım oldu.

