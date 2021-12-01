Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,857.40
ALTIN
759.83
DOLAR
13.26
STERLİN
17.80
EURO
15.11
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çaykur Rizespor - Ankaraspor: 0-1

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:37
2 Okunma
Çaykur Rizespor - Ankaraspor: 0-1

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Gökhan Barcın, Orkun Aktaş

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Phiri, Emirhan, Monzango (DK.77 Güvenç), Seyfettin, Alberk, Eren (Dk.87 Emre)

ANKARASPOR: Ömer, Enes, Gökhan, Barış (Dk.90 Kadir), Murat, Ramazan (Dk. 45 Erdem), Oğuzhan, Erdal (Dk.68 Oğuzhan Aydoğan), Mert (Dk. 76 Semih), Fahrettin, Recep

GOL: Dk. 49 Erdem (Ankaraspor)

SARI KART: Murat (Ankaraspor), Seyfettin (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda evinde konuk ettiği Ankaraspor’a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

9’uncu dakikada Ankaraspor’un Murat’la kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık’ın köşeden çıkardığı topu Rizespor savunması uzaklaştırdı.

29’uncu dakikada Alper Potuk’un köşe vuruşundan kullandığı topa, Monzango kafayı vurdu. Kaleci topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.

32’nci dakikada Rizespor ceza alanı dışından kazandığı serbest atışı Alberk kullandı. Top az farkla üstten auta çıktı.

43’üncü dakikada sol kanattan topu alan Barış, rakiplerinin arasından içeriye doğru geçerek şutunu attı. Topa kaleci Tarık son anda uzanarak kornere çıkardı.

49’uncu dakikada Ankaraspor’dan Erdem, savunma arkasına atılan topu alarak ceza sahasına girdi. Topu kaleci Tarık’ın üzerinden kaleye gönderdi: 0-1.

62’nci dakikada Alberk’in ceza sahasına gönderdiği topu Deniz kontrol ederek kaleye vurdu. Kaleci Ömer’den dönen topu Ankaraspor savunması dışarı gönderdi.

79’uncu dakikada ceza sahası yayındaki Deniz’den topu alan Remy rakibinden sıyrılarak attığı vuruşta top kaleci Ömer’de kaldı.

 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine devam edecek olan takım oldu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Ankaraspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
Hakem İsmail Keklik ilk maçına çıktı 
Hakem İsmail Keklik ilk maçına çıktı 
Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından
Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymuyor
Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymuyor
Galatasaray Avrupa'da farklı Süper Lig'de farklı
Galatasaray Avrupa'da farklı Süper Lig'de farklı
Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 0-2
Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: 4-0
Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: 4-0
Önal: Tılsım çözüldü
Önal: Tılsım çözüldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma