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Çaykur Rizespor - Altay: 1-2

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu.

21 Eylül 2021 Salı 19:31
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Çaykur Rizespor - Altay: 1-2

20’nci dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin'in pasında topla buluşan Phiri’nin ceza alanı dışından sert vuruşunda topu kaleci Lis kontrol etti.

24’üncü dakikada ceza alanı dışında Zeki‘nin sert şutumda top üstten auta çıktı.

32’nci dakikada Altay’ın sağdan gelişen atağında Thiam ceza alanı çaprazından sert vuruşunda top kale direğini sıyırarak yandan auta çıktı.

35’inci dakikada rakibinden sıyrılan Phiri’nin ceza sahasına girerken şutunda top kale direği dibinden auta çıktı.

39’uncu dakikada Phiri’nin pasında topla buluşan Bolasie’nin şutunda top kalecide kaldı.

44’üncü dakikada Erhan'ın soldan kullandığı köşe atışında Thiam ön direkte topu aşırdı, Björkander kafayla topu ağlarla buluşturdu. 0-1.

69’uncu dakikada Gökhan'ın ceza sahasına ortaladığı topu Bolasie kafayla kaleye gönderdiği top üsten az farkla auta çıktı.

73’üncü dakikada hızla rakip ceza alanına yönelen Bamba'nın vuruşunda kaleci Gökhan’ı geçen top ağlara girdi. 0-2.

87’nci dakikada Rizespor atağında Bolasie’nin soldan ceza alanına gönderdiği topa Alper vurdu, top savunmaya çarparak üstten auta çıktı.

90+1’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden kurtulduktan sonra sert vurduğu top filelerle buluştu.1-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporALTAYSüper LigFutbol
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