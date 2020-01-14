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Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

Demir Grup Sivasspor’un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, gösterdiği performansla A Milli Takım’a göz kırpıyor.

Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

Demir Grup Sivasspor’un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, gösterdiği performansla A Milli Takım’a göz kırpıyor.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
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Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takım, kulübü Juventus’un İtalya Serie A’da deplasmanda Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiral’dan gelen haberle yıkıldı. Sol diz ön çapraz bağları kopan Demiral’ın sezonu kapattığı, Avrupa Futbol Şampiyonası’na da yetişmesinin bir hayli zor olduğu belirtildi. 21 yaşındaki milli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı “Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere” paylaşımı dikkat çekse de rehabilitasyon sürecinin ne kadar süreceği şu an belirsizliğini koruyor.

CANER OSMANPAŞA MİLLİ TAKIMA

Merih Demiral’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’na yetişememe ihtimali doğrultusunda B planını hazır tutan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in bu bölge için düşündüğü oyuncuların başında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor’un ilk yarıdaki çıkışında büyük pay sahibi olan Caner Osmanpaşa geliyor. Sivasspor’un bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynadığı 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyen oyuncu, ligin en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 31 yaşındaki oyuncu, ligde 17 maçta 16 gol yiyerek Galatasaray’ın ardından Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en az gol yiyen Demir Grup Sivasspor’un savunmasında istikrarlı görüntüsü ile Şenol Güneş’in beğenisini topladı. Deneyimli oyuncunun gösterdiği performansı ligin 2’nci yarısında da sergilemesi durumunda, A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda yer alması bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:37
Anahtar Kelimeler:
Milli TakımCaner OsmanpaşaDemir Grup Sivasspor
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