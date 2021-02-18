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Çalımbay: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kayserispor maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Lig çok zor ve uzun. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda daha iyi konsantre olarak iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

18 Şubat 2021 Perşembe 16:03
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Çalımbay: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü evinde Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. İki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres antrenmanı yapan futbolcular, daha sonra geniş alanda çok pas çalıştı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Ligde pazar günü oynayacakları Hes Kablo Kayserispor maçı ile birlikte Sivasspor için ligin ikinci yarısının yeni başlayacağını kaydeden Çalımbay, "Son oynadığımız Ankaragücü maçını da deplasmanda gayet iyi bir şekilde bitirdik. Şimdi bizim için önemli olan Kayserispor maçına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. BAY haftasında arkadaşlarımıza izin verdik. İyi bir şekilde dinlendiler. Sakat arkadaşlarımızın bazıları döndü, bazıları dönemedi. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kayserispor maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Lig çok zor ve uzun. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda daha iyi konsantre olarak iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"TAKIMIMA İNANIYORUM VE GÜVENİYORUM"

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Çalımbay, "Afrika'ya gitmesi gereken arkadaşlarımız vardı. İzin vermek zorunda kalıyoruz. Sivas'ın ikliminden dolayı uçaklar bazen geliyor, bazen gelmiyor. Maalesef aksaklıklar yaşadık. Arkadaşlarımız tam olarak antrenmana katılamadı. Hepsi bugün geldi. Geçen haftadan beri sakat arkadaşlarımız var. Claudemir takımla birlikte çalışmalara başladı. Onun dışındaki arkadaşlarımızın tedavisi devam ediyor. Çaykur Rizespor maçına da bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz ve Başakşehir 30'un üzerinde maç oynadık. Bu arkadaşlarımızın sakatlıkları, yorgunlukları ve izin istemeleri gayet normal. Bu seneki lig böyle geçecek. Aksaklıklar ve sıkıntılar olacak. Ligi bu sene iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Takımıma inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza çalımbaySivassporFutbol
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