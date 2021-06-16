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Çalı’da 59.Baş Pehlivan Orhan Okulu Oldu

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:01
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Çalı’da 59.Baş Pehlivan Orhan Okulu Oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 59. Geleneksel Çalı Güreşleri’ne rekor katılım olurken, rakibini uzatmalarda mağlup eden Orhan Okulu başpehlivan oldu.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Geleneksel Çalı Güreşleri bu yıl rekor katılım ve büyük heyecana sahne oldu. Çalı Güreş Alanı’nda yapılan baş, baş altı, deste ile tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, bine yakın pehlivan mücadele etti. 72 başpehlivanın ter döktüğü güreşlere büyük ilgi gösterildi. Gün boyu süren güreşlere Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Çalı Güreş Ağası Hakan Söğünmez  ve çok sayıda siyasi parti temsilcileri katıldı. Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz karşılaştı. Normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamayan pehlivanlar, puanlamaya gitti. Büyük heyecan yaşanan anlarda rakibine üstünlük sağlayan Orhan Okulu, 59. Geleneksel Çalı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Başaltı güreşlerinde ise finalde rakibi Enes Doğan’ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek ipi göğüsleyen pehlivan oldu. Başpehlivan Orhan Okulu ile dereceye giren isimlere kupa ve madalyalarını Başkan Turgay Erdem ve protokol üyeleri verdi. Güreşlerde gelecek yılın ağası da belirlendi. Gelecek yıl yapılacak olan organizasyonun ağası yine Hakan Söğünmez oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çalı Güreşleri’ne gösterilen ilginin kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Bugün Marmara’nın en büyük organizasyonuna imza atmanın mutluluğu içindeyiz. Güreşlerimize rekor katılım oldu. Geçen yıl pandemi dolayısıyla burada buluşamamıştık. Bu yıl sınırlı katılımla da olsa bir araya geldik. Umarım seneye dolu tribünlerle daha coşkulu şekilde bu geleneğimizi sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum dedi. 

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Çalıda 59.Baş Pehlivan Orhan Okulu Oldu
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