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Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:57
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Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

İSTANBUL (DHA)

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Lale Cup turnuvasına iyi bir başlangıç yapan Çağla Büyükakçay, Özbek rakibi Nigina Abduraimova'yı 6-2 6-2'lik iki set sonunda geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bir buçuk saate yakın süren mücadelede Çağla yakaladığı 17 servis kırma şansından 6 tanesini değerlendirirken servis attığı oyunların %75'ini kazandı. Çağla, yarı final için turnuvanın 6 numaralı seribaşı Hintli Ankita Raina ile karşılacak.

ÇİFTLERDE İKİ ÇEYREK FİNAL

60 bin dolar para ödüllü Lale Cup turnuvasının bugün oynanan çiftler kategorisinin maçlarında ise İpek Soylu - Barbora Stefkova çifti Melis Sezer - İpek Öz çiftini 6-3,6-3 skorla, Pemra Özgen - Greet Minnen çifti Valentini Grammatikopoulou - Ankita Raina çiftini 7-5 ve 6-4 setler sonucunda yenerek Lale Kupası'nın çiftler kategorisinde çeyrek final biletini aldı. 

Milli tenisçi Pemra Özgen'in havanın kararması nedeniyle yarıda kalan maçına da bugün devam edildi. Dün 5-7 ve 1-1 iken ara verilen mücadelede bugün rakibine 6-3 mağlup olan Pemre Özgen tekler kategorisinde turnuvaya veda etti. 

Bugün korta çıkan bir diğer temsilcimiz Berfu Cengiz, Yunanlı rakibi Valentini Grammatikopoulou karşısında 6-4,6-1'lik iki set sonucunda kaybederek turnuvaya veda eden diğer bir isim oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çağla BüyükakçayTenisLale CupNigina Abduraimova
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