Çağla Akın Nilüfer Belediyespor’da…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 2021-2022 sezonu kadrosunu oluşturma çalışmalarına başladı. Mavi yeşil beyazlı ekip, son 3 sezonda Galatasaray HDİ Sigorta’da forma giyen Milli pasör Çağla Akın’ı renklerine bağladı. Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, misli.com Sultanlar Ligi’nde başarılı bir sezonun ardından, play-off turu ilk etabında aldığı sonuçlarla da Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor, 2021-2022 sezonu kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Mavi yeşil beyazlı ekip, son 3 sezon Galatasaray HDİ Sigorta Takımı’nda pasör olarak görev yapan Milli oyuncu Çağla Akın’ı renklerine bağladı. Kariyeri başarılarla dolu 26 yaşında ve 1,77 cm boyundaki Çağla Akın, voleybola Vakıfbank altyapısında başladı. 17 yaşında Vakıfbank A takım kadrosuna dahil olan ve 2013-2016 yılları arasında Vakıfbank formasını terleten başarılı pasör, ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe Opet takımlarında kiralık olarak forma giydi. Milli sporcu, son 3 sezondur ise Galatasaray HDİ Sigorta’da görev yaptı. Kariyerinde 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası bulunan Çağla Akın, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası’nda ile Gençler Ligi’nde de başarılı maçlar çıkardı. Milli Takım düzeyinde alt yaş kategorilerinde 2 Avrupa ve 2 Dünya Şampiyonluğu bulunan Çağla Akın, son olarak takım kaptanı olduğu 2017 FIVB U23 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Milli Takım ile Dünya Şampiyonluğu’na ulaştı.