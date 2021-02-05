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Büyükşehir Kano Takımı İznik Kampında

05 Şubat 2021 Cuma 12:53
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Büyükşehir Kano Takımı İznik Kampında

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Milli Takım seçmelerine hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı İznik’te kampa girdi.


İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen kampı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. İznik Gölü’nde gerçekleşen kamp programı Kano Baş Antrenörü Deniz Korkmaz, Milli Takım Antrenörü Çağrıbey Yıldırım ve Yardımcı Antrenör Levent Akbulut nezaretinde gerçekleşti. 7-8 Şubat 2021 tarihlerinde Adana, Seyhan Baraj Gölü’nde gerçekleşecek olan Milli Takım seçmeleri için İznik Kampında 14 sporcu ter döktü. Kamp programında konuşan Kano Baş Antrenörü Deniz Korkmaz “Milli Takım seçmeleri öncesinde İznik’te 3 günlük bir kampa girdik. Öncelikle İznik gibi Medeniyetlere Başkentlik yapmış bir ilçemizde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dolu dolu bir kamp programı geçiyor. Sporcularımız gün boyu belirlenen programlar çerçevesinde çalışıyorlar. Bunun karşılığında sporcularımızdan başarı bekliyoruz. Bizleri burada ağırlayan İznik Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta ve Tesis Müdürümüz Suat Okkalı’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Kulüp Müdürümüz Gökhan Dinçer’e ve tüm yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Kano Takımı İznik Kampında
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