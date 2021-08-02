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BURSİAD Başkanı Can Demir’den Büyük Müjde

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:50
5 Okunma
BURSİAD Başkanı Can Demir’den Büyük Müjde

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BURSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can Demir sosyal medya hesabı Twitter'dan Emin Adanur'a destek verdi.


Enes Can Demir önümüzdeki sezon Bursaspor’un bütün deplasman sponsorluklarını üstleneceğini belirtirken “Verdiğin çabaya, gösterdiğin samimi gayrete Bursaspor aidiyetine şahidiz başkanım. Söz verdiğimiz gibi bu sezon bütün deplasman sponsorluklarımız ve ek gelir sağlayacak projelerimiz ile omuz omuza mücadele vermeye devam edeceğiz. Her şey Bursa için” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 02.08.2021 18:52
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BURSİAD Başkanı Can Demirden Büyük Müjde
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