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Bursaspor’un milli gururları

Bursaspor Kulübü, altyapı oyuncularını milli takımlara göndermeye devam ediyor. U18 Milli Takımı’na 4 oyuncu gönderen yeşil beyazlılar, aday kadroda en fazla oyuncusu bulunan kulüplerden biri oldu. U17 Milli Takımı’na da Bursaspor Kulübü’nden 2 oyuncu çağrıldı.

Bursaspor’un milli gururları

Bursaspor Kulübü, altyapı oyuncularını milli takımlara göndermeye devam ediyor. U18 Milli Takımı’na 4 oyuncu gönderen yeşil beyazlılar, aday kadroda en fazla oyuncusu bulunan kulüplerden biri oldu. U17 Milli Takımı’na da Bursaspor Kulübü’nden 2 oyuncu çağrıldı.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:50
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Bursaspor’un milli gururları

BURSA - Altyapısından Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla dikkat çeken Bursaspor Kulübü, altyaş milli takımlara da oyuncu göndermeyi sürdürüyor. İlk olarak U18 Milli Takımı’nın 15 Ocak Çarşamba günü İstanbul’da İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklanırken, aday kadro içerisinde Bursaspor’un başarılı genç oyuncuları Ertuğrul Kurtuluş, Vefa Temel, Berat Altındiş ve Ali Akman da yer aldı. Bursaspor böylelikle 4 genç oyuncuyu U18 Milli Takımı’na gönderirken, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte aday kadro içerisinde de en çok oyuncuya sahip kulüp olmasıyla da bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

19-24 Ocak tarihleri arasında Antalya’da hazırlık kampına girecek olan U17 Milli Takımını’nın da kadrosu açıklandı. Aday kadrosunda içerisinde Bursaspor Kulübü’nden Ahmet Çağrı Güney ve Tuğbey Akgün yer aldı. Bursaspor Kulübü, U17 Milli Takımı’na da en fazla oyuncu gönderen kulüpler arasında yerini aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor’un Milli Gururları
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