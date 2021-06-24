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Bursaspor’dan Alinur Aktaş’a Ziyaret

24 Haziran 2021 Perşembe 10:42
2 Okunma
Bursaspor’dan Alinur Aktaş’a Ziyaret

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederken yönetim kurulu lideri Emin Adanur'un ziyarette yer almaması dikkat çekti. Dün gece istifa imasında bulunan Emin Adanur‘un bu ziyarette yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Ziyarete Bursaspor kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Mustafaoğlu ve Tamer İşler ile Teknik Direktör Mustafa Er katıldı.

Ziyaret sonrası Başkan Hayrettin Gülgüler, Alinur Aktaş’a plaket ve isminin yazılı olduğu Bursaspor Forması hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
Bursaspordan Alinur Aktaşa Ziyaret
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