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Bursaspor’da Defans Krizi!

05 Mart 2021 Cuma 16:36
18 Okunma
Bursaspor’da Defans Krizi!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor'un bu hafta Boluspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi Mustafa Er defans kurgusunun nasıl olacağını kara kara düşünüyor. Akhisarspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Boluspor deplasmanında takımın başında sahada yer almayacak olan Mustafa Er aynı maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Cüneyt Köz ve Aykut Akgün’den faydalanamayacak olan yeşil-beyazlı takımda defans hattını oluşturmada sıkıntı yaşanıyor. Mustafa Er’in defans hattını gençlere emanet etmesi, hatta farklı mevkilerdeki futbolcuların yerlerinde değişiklikler yapması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bursasporda Defans Krizi
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