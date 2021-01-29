Bursaspor’da 3 Oyuncu İmzaladı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Altyapı futbolcularımız Hasan Basri Ünal, Talha Yakın ve Taha Altıkardeş kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Erkan Kamat, Futbol Şube Sorumlumuz Şenol Tosun, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Talip Aynigül, Çoşkun Yavuz, Salih Güleç, Sedat Şengül ve Özgen Karadayı ile futbolcularımızın aileleri katıldı.

Profesyonel sözleşme imzalayan futbolcularımıza sözleşmelerinin hayırlı olmasını ve tüm futbol yaşantıları boyunca başarılı olmalarını dileriz.