Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1486
ALTIN
439.447
DOLAR
7.2828
STERLİN
9.9969
EURO
8.8519
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
122.271 m² alan 5...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...
Akademik Personel Alınacak
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor’da 3 Oyuncu İmzaladı

29 Ocak 2021 Cuma 14:12
15 Okunma
Bursaspor’da 3 Oyuncu İmzaladı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Altyapı futbolcularımız Hasan Basri Ünal, Talha Yakın ve Taha Altıkardeş kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Erkan Kamat, Futbol Şube Sorumlumuz Şenol Tosun, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Talip Aynigül, Çoşkun Yavuz, Salih Güleç, Sedat Şengül ve Özgen Karadayı ile futbolcularımızın aileleri katıldı.

Profesyonel sözleşme imzalayan futbolcularımıza sözleşmelerinin hayırlı olmasını ve tüm futbol yaşantıları boyunca başarılı olmalarını dileriz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bursasporda 3 Oyuncu İmzaladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı
Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı
Kampı tamamlayan Bursaporlu futbolcular Bursa'ya döndüler
Kampı tamamlayan Bursaporlu futbolcular Bursa'ya döndüler
Galatasaray, Mohamed'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, Mohamed'i KAP'a bildirdi
Körfez’in Sultanları Sultanlar Ligi, Yolunda Altınolukspor, Emin Adımlarla İlerliyor
Körfez’in Sultanları Sultanlar Ligi, Yolunda Altınolukspor, Emin Adımlarla İlerliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sivas’a yeni yatırımlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sivas’a yeni yatırımlar
Trabzonspor, Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde başarıya koşuyor
Trabzonspor, Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde başarıya koşuyor
Bursalı İşadamları, Bursaspor'a verdikleri prim sözünü tuttu
Bursalı İşadamları, Bursaspor'a verdikleri prim sözünü tuttu
Trabzonspor kupasını aldı
Trabzonspor kupasını aldı
Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu
Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma