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Bursaspor’a Yeni Sponsorluk  Anlaşması

21 Ocak 2021 Perşembe 12:34
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Bursaspor’a Yeni Sponsorluk  Anlaşması

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aynigül ile Mahir Elbir Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Elbir katıldı. Törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aynigül “Bu sezon Tavuk ve tavuk ürünleri konusunda Gedik Piliç’le iş birliğinde bulunduk. Süper Lig‘e yürüyüş yolunda yanımızdalar, bu mutluluğu sezon sonu beraber yaşayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki sene Süper lig için daha kapsamlı bir anlaşmaya imza atacağımızın sözünü aldık. 2020-2021 sezonu içerisinde tüm tavuk ve tavuk ürünleri ihtiyaçlarımız konusunda destek vererek yanımızda olan Sayın Mahir Elbir’e, Mahir Elbir Gıda’ya ve Gedik Piliç’e Bursaspor Kulübü adına teşekkürlerimizi iletiyorum.”

Mahir Elbir Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Elbir ise “Bursaspor şehrimizin en büyük markası. Bursaspor ile yapmış olduğumuz iş birliği için büyük mutluluk yaşıyoruz. Takımımıza güveniyoruz, sezon sonunda layık olduğumuz Süper Lige çıkacağımıza inancımız tamdır. Yapmış olduğumuz anlaşma Bursaspor ve Gedik Piliç adına bir başlangıç oldu, iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bursaspor Yönetim Kuruluna ve takımımıza başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspora Yeni Sponsorluk  Anlaşması
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