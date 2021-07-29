Bursaspor’a Taraftar Müjdesi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir Stadyumlarda tribünlerin %50’sini, locaların tam kapasitesini seyirciye açacağız” derken Taraftarlarımız artık statta maç izleyebilecekler. Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız. İnşallah tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmalarıyla birlikte yüzde yüz seyirci alındığı günlere yeniden kavuşacağız diye konuştu.