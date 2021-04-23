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Bursaspor’a Siyaset Karışmasın Söylemleri Dilleniyor..

23 Nisan 2021 Cuma 12:11
122 Okunma
Bursaspor’a Siyaset Karışmasın Söylemleri Dilleniyor..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor için Kararlı bir duruş sergilensin, en önemlisi samimiyet, Ve ilk adım da samimiyet Olmalıdır. Diğerleri peşi sıra gelir kimseyi suçlama niyetimiz yok Üzümün yenilmesi derdi olmalı. Ama Şunu ifade etmeliyiz ki, ne takımı küme düşüren yönetim ne de sonrasında iddialı hedeflerle gelip hep alacaklı olduklarını söyleyenler hesap verdi Üstelik tekrar yönetime gelmesi gerektiği yönünde yaygara bile kopartıldı buda İlginç değil mi?. Öncelikle taraftar da kamuoyu da konuda hemfikir olmalı, İki yıldır bunu görmüş olmalıyız zaten.Rakiplerle kıyaslandığımızda hayli geriden geliyoruz.Yani Süper Lig‘de kalmaktan daha zor 1. Lig’den çıkmak. O halde şapkayı önümüze koyup kendimizi tartacağız Ve hedef olarak da kademeli bir plan yapacağız.

İçinde Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve konuya gerek fikri gerekse samimiyet algısı açısından fayda sağlayacak isimlerin olduğu bir platform oluşturulacak.
Kamuoyu baskısı oluşturularak sözde alacaklı olan yönetimlerden hem erteleme ve bağış hem de uzun vadeye yayma planı istenecek. Kamu alacakları açısından ilgili dönemlerin sorumluluğu bulunuyor bilindiği üzere.
Bu konuda kamu idaresi harekete geçirilebilir.
Bankalar da alacaklarını yapılandırmak durumundalar.
Başka çareleri de olmasa gerek futbolcu alacakları hususunda masaya oturulmalı.
Gerekli güven verilirse anlaşma sağlanması yüksek ihtimaldir. Belki de kritik bir öneri olacak ama taraftar ve amigoların heyecanlı yaklaşımları bir süreliğine dikkate alınmamalı. Özellikle Şunu ifade etmek gerekirse yöneticiler katkı olarak lanse ettikleri bedelleri borç veriyorlar.
Destek istediklerinin de bağış yapmalarını bekliyorlar.
Nasıl bir anlayış bu anlamak mümkün değil Bence..

Anahtar Kelimeler:
Bursaspora Siyaset Karışmasın Söylemleri Dilleniyor..
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