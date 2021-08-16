BURSASPOR YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Yeni transferlerimiz Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ozan Sol, Hasan Ayaroğlu, İsmail Yüksel, Reagy Ofosu, Luka Capan, Namik Alaskarov, Massimo Bruno ve Tim Matavz ile resmi sözleşme imzalandı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen tanıtım toplantısına Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve Futbol Şube Sorumlusu Yardımcımız Tamer İşler katıldı. Ekip Lideri Emin Adanur tanıtım toplantımında yaptığı açıklamada "Zor bir süreçten çıktık. Bursapor camiası olarak bu süreçte hem gördüklerimiz hem de öğrendiklerimiz gelecekle alakalı bize çok güzel öğütler verdi . Bugün de ailemize yeni katılan on futbolcumuzla karşınızdayız. Bursaspor olarak bundan önce çok güçlüydük ama bu günden sonra artık çok daha güçlüyüz. Bulunduğumuz yerden inşallah çok kısa bir süre sonra süperlig hedeflerimize ulaşacağız. Ne kadar kısa sürece ulaşabileceğimizi tüm camiaya, herkese, Türk futboluna göstermek istiyoruz. İnşallah bundan sonra Bursapor camiası için en hayırlı neyse o olur. Yarın bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz ilk maçımıza başlayacağız. Hepinizden çok çok dua bekliyorum. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Camianın birlik ve beraberliği bizim için çok önemli. Bu doğrultuda da inşallah yarın çok güzel bir atmosferde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı. Başkanımız Hayrettin Gülgüler de "Bu mutlu günü bize yaşattığı için Ekip liderimiz Emin Adanur'a binlerce kez teşekkür ediyorum. Bir Bursapor'lu olarak camiamıza hayırlı olsun diyorum dedi. Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler de tanıtım toplantımızda açıklamalarda bulundu. Tamer İşler "Teknik heyetimiz ve scout ekibimizin çalışmaları neticesinde ihtiyacımız olan bölgelere transferlerimizi gerçekleştirdik. Transferi sonlandırmış değiliz. İhtiyacımız olan bölgelere 1-2 transfer daha yapabiliriz dedi. Ekip Lideri Emin Adanur transfer tahtasının açılması süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu. "Ekip olarak bu süreçte inanılmaz bir çaba sarfettik. En alttan en üste kadar tüm ekip arkadaşlarımın inanılmaz emekleri oldu bu süreçte. Zoru başardık. Transfer tahtası hakkında ilerleyen zamanlarda tekrar uzun uzun konuşmam gerekiyor dedi. Bu süreçte çekilen bürokratik sıkıntılardan da bahseden Adanur " Şöyle bir kırılmamız oldu bizim. Biz bir gri pasaport başvurusunda bulunduk. Bizim muhataplarımızın bir çoğu yurtdışındaydılar ve biz bunlarla bir şekilde temas kurmak zorundaydık. Ancak bu imkan bize verilmedi. Biz bu noktada gerçekten çok üzüldük. Biz malumunuz bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. İletişim çağında inanılmaz iletişim sıkıntıları çektik. İşin gecikmesi noktasında ulaşım sıkıntımız en büyük problem oldu dedi.