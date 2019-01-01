Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91270
ALTIN
218.116
DOLAR
5.2817
STERLİN
6.7330
EURO
6.0500
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti!
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını...
İşte kazanan numaralar
Son Dakika
İşte kazanan numaralar
2019’un ilk bebeği: Recep Tayyip
Son Dakika
2019’un ilk bebeği: Recep Tayyip
Yılın ilk trafik cezaları
Son Dakika
Yılın ilk trafik cezaları

Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor'un devre arasındaki Antalya kampında 23'ü yerli olmak üzere 32 futbolcu yer alacak. Bu oyuncuların 16'sının ise altyapıdan yetişmiş olması dikkat çekti.

Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor'un devre arasındaki Antalya kampında 23'ü yerli olmak üzere 32 futbolcu yer alacak. Bu oyuncuların 16'sının ise altyapıdan yetişmiş olması dikkat çekti.

01 Ocak 2019 Salı 18:32
0 Okunma
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Sezonun ilk devresini tamamlayan Bursaspor, 9 günlük izinin ardından ikinci devre çalışmaları için 2-12 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te 10 günlük kamp yapacak. 4 kaleci, 28 oyuncu olmak üzere toplam 32 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda 23 yerli, 9 yabancı futbolcu bulunacak. 23 yerli futbolcunun 16'si alt yapı kökenli oyuncularından olması dikkat çekerken, kamp kadrosundaki futbolcuların yaş ortalaması ise 22.5 oldu. 2 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Bursaspor, kamptaki ilk hazırlık maçını ise 6 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Hollanda ekibi MVV Maastricht ile oynayacak.

Bursaspor'un kamp kadrosu ise şu isimlerden oluştu:

Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Barış Yardımcı, Muhammed Emin Sarıkaya, Aurelien Chedjou, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Ahmet Furkan Özcan, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Stephane Badji, Jani Atanasov, Abdullahi Shehu, Tunay Torun, Burak Kapacak, Abdülkadir Çelik, Henri Saivet, Furkan Soyalp, Eren Güler, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Çağatay Yılmaz, Diafra Sakho, Mehmet Umut Nayir, Ali Akman.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurssporKamp Kadrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor 7 futbolcuyla görüşecek
Denizlispor 7 futbolcuyla görüşecek
Türk voleybolu 2018'de başarılarına devam etti
Türk voleybolu 2018'de başarılarına devam etti
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Liverpool, Arsenal'i farklı yendi
Liverpool, Arsenal'i farklı yendi
Beşiktaş 3 hazırlık maçı oynayacak
Beşiktaş 3 hazırlık maçı oynayacak
Roma, Cengiz Ünder ile kazandı
Roma, Cengiz Ünder ile kazandı
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
Muhsin Ertuğral, Maritzburg United'de
Muhsin Ertuğral, Maritzburg United'de
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ