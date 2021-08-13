Bursaspor Ufuk Budak İle Anlaştı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Timsah, Altınordu ike sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sol bek Ufuk Budak ile her konuda anlaştı.

Bursaspor transferde atağa geçti. Yeşil-beyazlılar, son olarak Altınordu‘da forma giyen sol bek Ufuk Budak ile her konuda anlaştı.

SAĞ BEKTE DE OYNUYOR.. 31 yaşındaki solak savunma oyuncusu, sağ bekte de oynayabiliyor. İzmir ekibi ile sözleşmesi sona eren Ufuk, Altınordu‘da 30 maçta 4 asit yaptı.

Budak, 1.Lig kariyerinde 170 maçta forma giyip, 2 gol ve 11 asist üretti.

AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI’NDA.. Azerbaycan A Milli Takımı‘nda 17 kez oynayan gurbetçi futbolcu, daha önce Boluspor, Samsunspor, Manisaspor, Kayserispor gibi takımlarda forma giydi.