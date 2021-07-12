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Bursaspor U19 Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:51
29 Okunma
Bursaspor U19 Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor U19 Takımı TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi Üçüncülük maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu.. Bursaspor, TFF 1.Lig U19 Gelişim Ligi Üçüncülük maçında Altınordu ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar Hasan Sabri Karaca ve Abdullah Tazgel‘in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Böylelikle Bursaspor U19, 2020-2021 Sezonu TFF 1.Lig U19 Gelişim Ligi‘ni üçüncü olarak tamamladı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, “U19 Takımımız 2020-2021 Sezonu TFF1.Lig U19 Gelişim Ligi‘ni Üçüncü olarak tamamladı. Bu başarıda emeği geçen Başta Ekip Liderimiz Emin Adanur, Yöneticilerimizi, Antrenörlerimizi, Personelimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum dedi.

DHA

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Bursaspor U19 Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu
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