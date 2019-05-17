Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86771
ALTIN
247.875
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6758
EURO
6.7137
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Yüzümle mutluyum
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri...
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası...

Bursaspor son 23 sezonun en kısır dönemini yaşıyor

Bu sezon ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran takımı olan Bursaspor, son 23 sezonun gol yönünden en kısır dönemini yaşıyor. Ligin en az gol atan ekibi konumundaki yeşil beyazlı ekip, bir türlü gol sorununu çözemedi.

Bursaspor son 23 sezonun en kısır dönemini yaşıyor

Bu sezon ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran takımı olan Bursaspor, son 23 sezonun gol yönünden en kısır dönemini yaşıyor. Ligin en az gol atan ekibi konumundaki yeşil beyazlı ekip, bir türlü gol sorununu çözemedi.

17 Mayıs 2019 Cuma 14:25
16 Okunma
Bursaspor son 23 sezonun en kısır dönemini yaşıyor

BURSA -  Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, 19 Mayıs Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Göztepe ile kritik bir maça çıkacak. Galip gelmesi halinde ligde kalma adına önemli bir avantaj yakalayacak yeşil beyazlı ekibin, sezon genelinde rakiplerine üstünlük sağladığı maçlarda bu durumu tabelaya yansıtamadığı görülüyor.

32 haftası geride kalan ligde yalnızca 26 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor, 18 takım arasında en az rakip fileleri havalandıran ekip konumunda yer aldı. Küme düştüğü 2003/04 sezonunu dahi 40 golle tamamlayan Bursa temsilcisi, böylelikle Süper Lig’de bu sezon da dahil olmak üzere son 23 sezonunun gol yönünden en kısır dönemini yaşıyor. Buna karşın yeşil beyazlı ekip, sezon genelinde en fazla net gol pozisyonu kaçıran da takım konumunda. 56 net gol pozisyonundan yararlanamayan Bursaspor, bu alanda zirvede bulunurken; gol sorununu bir türlü çözemedi.

SANTRFOR OYUNCULARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bursaspor’da santrfor oyuncuları ise bekleneni veremedi. Diafra Sakho ve Umut Nayir, 3’er gol kaydederken; takımın en golcü ismi ve aynı zamanda orta saha oyuncusu olan Aytaç Kara’nın 6 golü dikkat çekti. Devre arasında takıma geri çağrılan Kubilay Kanatsızkuş da Bursaspor formasıyla bu sezon golle tanışamazken; takımdan ayrılan diğer santrforlar Tomas Necid ve Bogdan Stancu da gol sevinci yaşayamadı. Genç oyuncu Ali Akman da süre almamasına karşın dahil edildiğinde Bursaspor, sezon genelindeki 6 santrfor oyuncusundan yalnızca 6 gol katkısı alabildi.

REKORLAR KIRDIĞI MAÇLARI KAZANAMADI

Bursaspor, rakip kalede hücum etkinliğini artırdığı maçları da kazanamadı. 24 kez ile sezonun en yüksek şut attığı maçında rekor kıran yeşil beyazlı ekip, evinde Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Yine en fazla şut attığı ikinci maç olan Bursa’daki Akhisarspor mücadelesinde 20 şutunda sadece 2 isabet sağlayan yeşil beyazlı ekip, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Sezon genelinde 32 maçın 19’unda rakibinden daha fazla topla oynayan Bursaspor, bu mücadelelerin ise yalnızca 4’ünde galibiyete ulaştı.

Öte yandan en fazla süre alan ilk 10 oyuncu arasında santrfor oyuncusunun bulunmaması ise dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBursasporEn Kısır Dönem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Bursaspor'da seyirci rekoru kırılamadı
Bursaspor'da seyirci rekoru kırılamadı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Bursaspor-Göztepe: 0-0
Bursaspor-Göztepe: 0-0
Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Kritik maçta 11'ler belli oldu
Kritik maçta 11'ler belli oldu
Gençlerbirliği kupayı İlhan Cavcav'ın kabrine götürdü
Gençlerbirliği kupayı İlhan Cavcav'ın kabrine götürdü
Trabzonspor, son 8 sezonun en iyisi
Trabzonspor, son 8 sezonun en iyisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans