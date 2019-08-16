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Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Bursaspor, sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Bursaspor, sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:51
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Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor

BURSA - Süper Lig’e geçtiğimiz sezon veda eden ve bu sezon yoluna TFF 1’inci Lig’de devam edecek Bursaspor, sezonun ilk resmi maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda yarın oynanacak zorlu randevu saat 19.15’de başlayacak. Kutluhan Bilgiç’in yöneteceği maçta yardımcılıkları ise Gökhan Memişoğlu ve Sezgin Çınar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker.

BURSASPOR KAN KAYBETTİ

Transfer tahtası sorunundan ötürü henüz transfer gerçekleştiremeyen Bursaspor, sezona oldukça kan kaybetmiş bir şekilde başlıyor. Geçtiğimiz sezon kiralanan 6 oyuncu takımlarına geri dönerken, 9 oyuncu ile de yollar ayrıldı. Son olarak Umut Meraş’ı da Fransa’ya gönderen Bursaspor, bu isimlerin yerine ise altyapı oyuncularını kadroya dahil etti. Ligin en genç takımı olan yeşil beyazlılar, aynı zamanda sadece 3 yabancı oyuncusuyla ligin en yerli kadrolarından da birine sahip. Transferlerin gerçekleşmemesi ise camiayı endişeye sevk ediyor.

FATİH KARAGÜMRÜK KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Bu sezon TFF 1’inci Lig’e yükselen Fatih Karagümrük ise, kadrosunda Süper Lig deneyimine sahip oyuncularıyla dikkat çekiyor. Erkan Zengin ve Mehmet Batdal gibi isimleri bünyesinde tutan İstanbul temsilcisi; Raheem Lawal, Mervan Çelik, Alparslan Erdem ve Sercan Yıldırım gibi deneyimli oyuncuları da kadrosuna katarak güçlendi. 27.5’luk yaş ortalamasıyla ligin en tecrübeli ekiplerinden biri olan Fatih Karagümrük, 16 transfer gerçekleştirdi. Yeni bir oluşuma giren İstanbul ekibi, bu sezon üst sıraları hedefliyor.

13 YIL SONRA 1'İNCİ LİG'DE

Daha önce 2003/04 sezonunu 16’ncı sırada tamamlayarak bir alt lige düşen Bursaspor, buradaki ilk sezonunu 4’üncü sırada tamamladı. Sonraki yıl ise 2005/06 futbol sezonunda ligi lider tamamlayan yeşil beyazlılar, böylelikle Süper Lig hasretine de son vermişti. Bursaspor, 13 yıl sonra bu seviyede mücadele edecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlaması halinde yeşil beyazlılar, yeniden Süper Lig’e dönecek.

BURSASPOR'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla ile başlayan antrenman çabukluk hareketleriyle devam etti. Bursasporlu oyuncular son bölümde taktik çalıştı. Hazırlıklılarını tamamlayan yeşil beyazlı ekip, öğle saatlerinde ise İstanbul’a hareket edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporİstanbulSezon
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