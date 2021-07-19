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Bursaspor Kulübü Cevaplarınızı Bekliyoruz Sayın Aktaş!..

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:15
8 Okunma
Bursaspor Kulübü Cevaplarınızı Bekliyoruz Sayın Aktaş!..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a bir soru dizisi yöneltti. Kulübün resmi siteden sorulan sorular şöyle; Birkaç saat önce Bursa Büyükşehir Belediyesi‘nin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş‘a birkaç soru sormak istiyoruz.

Sayın Aktaş, Ankara ziyaretinizden sonra bir oyuncumuzun transferi için fiyat belirttiniz mi?
Yönetimimizin ‘Oyuncu satamayız’ demesinden sonra ‘O zaman oyuncuyu Büyükşehir Belediyespor’a alayım‘ cümlesini kullandınız mı?
Bizler yüzleşmeye hazırız.
Gelelim stadyum konusuna.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Yaşayan Stadyumlar‘ projesinde bizim stadyumla ilgili görüşünüz nedir?
Neden bunu açıklayamıyorsunuz?
Neden açıklamanızda farklı farklı olayları anlatıyorsunuz?
Siz stadyumun kullanım hakkını Gençlik Spor İl Müdürlüğü‘ne verdiniz mi?. Bizlerin soruları gayet basit Sayın Aktaş.
Sizden de doğru cevapları bekliyoruz.

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Bursaspor Kulübü Cevaplarınızı Bekliyoruz Sayın Aktaş..
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