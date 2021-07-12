Bursaspor Keyifli Çalışıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren takımımız günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Ardından tempolu koşular yapan takımımız son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal‘ın tedavileri devam ederken Tuğbey Akgün, Eren Güler ve Ahmet Furkan Özcan takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları olan Vefa Temel, Ozan İsmail Koç ve Tayfun Bebek antrenmanda yer almadı. Takım yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.