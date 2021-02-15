Bursaspor İsteyecek mi?

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Pazar gününden itibaren Türkiye’nin büyük bölümünde yoğun kar yağışının etkili olacağı ifade edilirken, Bursaspor’un TFF 1. Lig’in 21. haftasında Tuzlaspor’la yapacağı maçın akibeti ise merak konusu Pazartesi günü saat 19.00’da başlaması planlanan maçın kar nedeniyle oynanıp oynanamayacağı merak edilirken, yeşil beyazlı kulübün maçın daha önce oynanması ile ilgili başvurup yapıp yapmayacağı da belirsizliğini koruyor. TFF 1. Lig’in 21. haftasında 14 Şubat Pazar günü oynanması planlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor maçının hava koşulları nedeniyle saat 13.30’a alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun Bursaspor-Tuzlaspor maçıyla ilgili olarak da bir karar alabileceği düşünülüyor.