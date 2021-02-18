Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1558
ALTIN
400.748
DOLAR
6.9690
STERLİN
9.6967
EURO
8.4106
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışmasına Davet
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve...
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor ile Balıkesirspor, kritik randevuda

Spor Toto 1’inci Lig’in 22’nci haftasında oynanacak olan Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bursaspor’un mücadelesi, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 10:11
6 Okunma
Bursaspor ile Balıkesirspor, kritik randevuda

Bursaspor, 6 maçlık yenilmezliği sonrasında Altınordu mağlubiyetiyle sarsılırken, son 3 karşılaşmasında galibiyete ulaşamadı. Evinde Tuzlaspor ile de golsüz berabere kalarak, bu sezon ilk kez ligde bir maçı gol atamadan tamamlayan Bursa temsilcisi, Play-Off hattının da 6 puan gerisinde bulunuyor. Sezon hedeflerini Play-Off olarak belirleyen Bursa ekibi; Balıkesir deplasmanı ile birlikte çıkışa geçerek, ligin ilk 6 sırasında yerini almayı amaçlıyor.

Sezon genelinde istikrarsız bir görüntü çizen Aydeniz Et Balıkesirspor da, 10 maçlık galibiyet hasretini önceki hafta dindirdi. Yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek’in yönetiminde ilk çıktığı maçta Akhisarspor’u sahasında 3-0 yenen Balıkesir ekibi, Menemenspor deplasmanından da bir puanla döndü. 20 puan ile 13. basamakta yer alan ve düşme hattının da yalnızca bir puan üzerinde bulunan Balıkesir temsilcisi de, yenilmezliğini sürdürerek ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Öte yandan, Bursaspor’un rakibine üstünlüğü de dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan 7 resmi mücadelenin 5’inden galip ayrılan taraf Bursa temsilcisi oldu. Balıkesir ekibi sadece bir kez kazanabilirken, diğer maçta da eşitlik görüldü. Geçtiğimiz sezon da, Spor Toto 1. Lig’de oynanan içerideki ve dışarıdaki maçı da Bursaspor, 3-1’lik skorlar ile kazandı. Balıkesir ekibi, rekabetteki tek galibiyetini ise 1975 yılında oynanan iki takımın ilk mücadelesinde 1-0 ile aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporBalıkesirsporFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor, eksiklerine rağmen seriyi sürdürmeyi hedefliyor
Trabzonspor, eksiklerine rağmen seriyi sürdürmeyi hedefliyor
Dövüş sporlarında Avrupa’da adlarını zirveye yazdırdılar
Dövüş sporlarında Avrupa’da adlarını zirveye yazdırdılar
Zorlu Mücadele Nilüfer’in
Zorlu Mücadele Nilüfer’in
Kaleci Ataberk Bursaspor'u ipten aldı
Kaleci Ataberk Bursaspor'u ipten aldı
Kayseri'de Hatice Doğan, amatör ligin ilk kadın başkanı oldu
Kayseri'de Hatice Doğan, amatör ligin ilk kadın başkanı oldu
Beşiktaş oynadığı maçların mutlak hakimi
Beşiktaş oynadığı maçların mutlak hakimi
Bursaspor İsteyecek mi?
Bursaspor İsteyecek mi?
Nilüferli Hentbolcuların Galibiyet Sevinci
Nilüferli Hentbolcuların Galibiyet Sevinci
Çaykur Rizespor’da Sumudica'dan oyunculara uyarı
Çaykur Rizespor’da Sumudica'dan oyunculara uyarı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma