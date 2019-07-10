Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97100
ALTIN
257.960
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.1497
EURO
6.4445
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı...
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata...
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi...
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat...
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor hazırlıklarına altyapıdan çıkardığı gençlerle başladı

Bursaspor’da takımdan ayrılan futbolcuların ardından kadro gençleşti. Yeni sezon hazırlıklarına 20.4’lük yaş ortalamasıyla başlayan yeşil-beyazlı ekipte, 30 kişilik kadroda yer alan 23 isim altyapıdan kampa katıldı.

Bursaspor hazırlıklarına altyapıdan çıkardığı gençlerle başladı

Bursaspor’da takımdan ayrılan futbolcuların ardından kadro gençleşti. Yeni sezon hazırlıklarına 20.4’lük yaş ortalamasıyla başlayan yeşil-beyazlı ekipte, 30 kişilik kadroda yer alan 23 isim altyapıdan kampa katıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
6 Okunma
Bursaspor hazırlıklarına altyapıdan çıkardığı gençlerle başladı

BURSA - Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek Bursaspor’un kadrosunda büyük revizyon yaşanıyor. Son olarak Ertuğrul Ersoy ve Okan Kocuk’un gitmesiyle yolların ayrıldığı oyuncu sayısı 14’e yükselirken, yeşil-beyazlı ekip sezon başı kamp kadrosunu ise genç ve altyapıdan gelen futbolculardan oluşturdu. 30 oyuncu ile çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursapor’da, futbolcuların yaş ortalamasının 20.4 olması dikkat çekti. Ayrıca kadrodaki oyuncuların 23’ünü altyapıdan yetişen isimler oluşturuyor.

SADECE 3 YABANCI

Bursaspor’un mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı yer alıyor. Takımdan gönderilmesi düşünülen Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici ile Nijerya Milli Takımı’nda mücadele veren Abdullahi Shehu’nun dışında, 19 yaşındaki Makedon Jani Atanasov kamp kadrosunda bulunuyor. Ancak bu isimlerden yalnızca Atanasov, takımla birlikte geçen haftadan beri antrenmanlara katılıyor. Ayrıca Latovlevici ve Shehu’nun bir başka özelliği ise mevcut kadrodaki en yaşlı oyuncular olmaları. Bu futbolculardan Latovlevici 33, Shehu ise 26 yaşında.

23 ALTYAPI OYUNCUSU

Bursaspor Kulübü’nde altyapı eğitimi alan 23 oyuncu arasında en genci 15 yaşındaki Kerem Kök, en büyüğü ise 23 yaşındaki İsmail Can Çavuşluk. Altyapıdan gelen diğer isimler ise şöyle:

Eren Güler (16), Ömer Turan Görgüç (16), Tuğbey Akgün (16), Ali Akman (17), Muhammed Emin Sarıkaya (17), Tolga Çakıcı (18), Deniz Aydın (18), Yağız Efe Öztaş (18), Burak Kapacak (19), İsmail Çokçalış (19), Ataberk Dadakdeniz (19), Çağatay Yılmaz (19), Batuhan Kör (19), Ahmet Furkan Özcan (20), Ramazan Keskin (20), Kubilay Kanatsızkuş (22), Sedat Dursun (22), Emirhan Aydoğan (22), Muhammed Şengezer (22), Furkan Emre Ünver (22), Rüştü Hanlı (22).

SELÇUK ERDOĞAN: ALTYAPI GENİŞ BİR OYUNCU HAVUZUNA SAHİP

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, genç oyunculara büyük önem verdiklerini kaydetti. Daha önce de antrenörlük döneminde genç oyuncularla birlikte çalışarak gelişimlerine katkıda bulunan 29 yaşındaki Erdoğan, "Oyuncularımızla ilgili geniş bilgiye sahibiz. Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile birlikte gelişimleri üzerine koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Sezon başındaki hazırlıklarda da genç oyuncularımızın süreçlerini yakından takip ediyoruz. Altyapı açısından zengin ve geniş bir oyuncu havuzuna sahip Bursaspor’da önümüzdeki dönemlerde birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporHazırlıkAltyapı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor
Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek
Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor
Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor
İsmail Kartal: Muriç'i en iyi teklifi veren takıma gönderdik
İsmail Kartal: Muriç'i en iyi teklifi veren takıma gönderdik
Manisa'da Serdar imzaladı
Manisa'da Serdar imzaladı
Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta
Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı içinde olacaktır
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı içinde olacaktır
Ali Gürbüz, 3'üncü kez başpehlivan oldu
Ali Gürbüz, 3'üncü kez başpehlivan oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans