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Bursaspor düşüşe geçti

Ligin ilk 20 maçının tamamında rakip fileleri havalandıran Bursaspor, son 3 maçta gol yollarında suskun kalırken; son 5 maçta da yalnızca bir puan alarak, Play-Off yarışından uzaklaştı.

26 Şubat 2021 Cuma 10:11
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Bursaspor düşüşe geçti

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon kısıtlı bir kadro ile mücadele veren Bursaspor, son haftalarda dilediği performansı sahaya yansıtmakta zorlanıyor. Son olarak, sahasında Menemenspor’a da 1-0 kaybeden Bursa ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Bu 5 maçlık sürede, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, Play-Off umutlarını da oldukça zora soktu.

23'üncü hafta sonunda 31 puanda kalarak, 10'uncu basamakta yer alan Bursaspor ile, Play-Off hattı arasındaki 7 puanlık fark devam ederken, üst sıralarındaki ekipler de haftayı puan kayıpları ile tamamladı. Ancak; son maçların ardından 3 takım 38 puana ulaşırken; Bandırmaspor ve Bursaspor, aynı puanda yarışlarını sürdürüyor. Ligde normal sezonun sona ermesine ise, 11 maç kalmış durumda.

Önceki haftalarda golcülüğü ile ön plana çıkarak, ligin en fazla rakip ağları havalandıran ekiplerinden biri olan Bursaspor, son zamanlarda ise hücumda ciddi sorunlar yaşıyor. Ligin ilk 20 maçında tüm mücadelelerde en az bir kez gol sevinci yaşayan Bursa temsilcisi, son 3 maçında ise gol kaydedemedi. Özellikle son 2 maçtır oyunuyla da eleştiri toplayan Bursaspor, düşüşe geçti.

Ligde telafinin şansının oldukça az olduğu süreçlere girilirken, Bursaspor bu hafta sonu ise Manisa temsilcisi Akhisarspor’u ağırlayacak. 19 puan ile 16'ncı sırada ateş hattında bulunan Akhisarspor, son 4 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında oynanacak bu mücadeleye, mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak olan Bursaspor, bu kritik randevuyu kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Tuzlaspor karşılaşmasının ardından sonraki fikstüründeki ilk 6 maçta, kendi sıralamasının altında yer alan ekiplerle maçlar bulunan Bursaspor, kağıt üzerindeki bu avantajını ise henüz değerlendiremedi. Bu kapsamda Balıkesirspor’a deplasmanda 3-0 mağlup olan Bursa ekibi, Menemenspor’a da 1-0 kaybetti. Akhisarspor maçının ardından Bursa temsilcisi; Boluspor, Ankaraspor ve Adanaspor ile oynayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporFutbol
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