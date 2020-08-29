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Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak

Bursaspor Kulübü’nün, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 17.00’de gerçekleşecek. Kongreye tek aday olarak giren Erkan Kamat’ın, Bursa ekibinin yeni başkanı olması bekleniyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:42
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Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak

Transfer tahtası kapalı olan ve mevcut borçlar nedeniyle transfer gerçekleştiremeyen Bursaspor Kulübü’nün, transfer yapabilmesi için FIFA ve UÇK’daki kesinleşmiş dosyalara göre, 45 milyon 142 bin 615 TL’lik borcu kısa vadede ödemesi gerekiyor. Genel Kurul öncesinde Bursaspor Kulübü’nün toplam 492 milyon 291 bin 586 TL’lik borcu yer alıyor. Ayrıca Bursaspor Kulübü’nün kısa vadede; kesinleşmiş dosyalar ile beraber yargılaması devam eden dosyaların da olduğu şekliyle aleyhte sonuçlanması halinde toplamda 71 milyon 218 bin 301 TL + işlemiş faiz şeklinde bir ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporGenel KurulBaşkanSeçim
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