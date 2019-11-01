Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98463
ALTIN
277.277
DOLAR
5.7010
STERLİN
7.3876
EURO
6.3686
26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar
26 bin 400 atık kapaktan...
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi
UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi
Kalp merkeziyle yılda 20 milyon dolar harcama önlendi
Kalp merkeziyle yılda 20 milyon...
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'

Kalesini son 5 sezondur yerlilere teslim eden Bursaspor'da genç eldivenler, penaltılardaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'

Kalesini son 5 sezondur yerlilere teslim eden Bursaspor'da genç eldivenler, penaltılardaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

01 Kasım 2019 Cuma 11:57
8 Okunma
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'

BURSA - Bu sezon kadroya dahil edilen 24 yaşındaki eldiven Çağlar Şahin Akbaba, takımının ligde son olarak oynadığı İstanbulspor maçının ilk yarısında penaltıyı çıkarırken, galibiyette önemli rol oynadı. Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında da Bayburt Özel İdare Spor'a karşı kaleyi devralan 20 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz, maçın son dakikasında yaptığı penaltı kurtarışıyla takımının üst tur bileti almasını sağladı. Üst üste gelen bu kurtarışlar Bursaspor'u hem ligde hem de kupada iddialı hale getirdi.

HARUN DA BAŞARILIYDI

Bursaspor kalecilerinin penaltılardaki başarısı ise yalnızca bu sezona özgü değil. Kaleci geleneğine sahip yeşil-beyazlılarda, file bekçilerinin penaltılardaki performansı son yıllarda dikkat çekiyordu. 8 yıl boyunca Bursa temsilcisinde görev alan ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin de, penaltılarda oldukça başarılı. 'Penaltı canavarı' diye adlandırılan deneyimli eldiven, 2014-15 sezonu başından bu yana ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi konumunda yer alırken; 24 kez karşı karşıya kaldığı penaltıların 11'ini kurtardı.

Bursaspor kalede tercihini yerlilerden yana kullanıyor. Son olarak Bursaspor'un kadrosunda yabancı kaleci olarak 2014-15 sezonunda Sebastian Frey yer almış; ancak Fransız kaleci o sezonu kadro dışı geçirerek süre dahi alamamıştı. Bunun üzerine kalede köklü değişikliğe giden Bursa temsilcisi, son 5 sezondur ise file bekçilerini tamamen yerli isimlerden seçiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporKaleciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcu son 19 yılda ilk kez azaldı
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcu son 19 yılda ilk kez azaldı
Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru
Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru
Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Her maçı tek tek alacağız
Her maçı tek tek alacağız
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den taraftara çağrı
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den taraftara çağrı
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
Cumhuriyetin 96'ncı yılında 96 dakika kulaç attılar
Cumhuriyetin 96'ncı yılında 96 dakika kulaç attılar
Galatasaray'da Falcao fizyoterapistler eşliğinde çalıştı
Galatasaray'da Falcao fizyoterapistler eşliğinde çalıştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans