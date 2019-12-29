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Bursaspor'da galibiyet sevinci

Bursaspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor

Bursaspor'da galibiyet sevinci

Bursaspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor

29 Aralık 2019 Pazar 16:29
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Bursaspor'da galibiyet sevinci

BURSA (DHA) 

Bursaspor, Hatayspor’u evinde yenerek iki hafta aradan sonra galip geldi. Karşılaşma sonunda yeşil-beyazlı oyuncular, sahadaki mücadeleyi vurguladı.

TFF 1’inci Lig’in 17’nci haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı lider Hatayspor’u uzatma anlarında Burak Altıparmak’ın attığı golle 2-1 yenerek devreyi galibiyetle kapadı. Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden son haftaların formda ismi Yevgen Seleznov, Hatayspor karşısında baskılı oynadıklarını ve taraftara gerçek Bursaspor’u izlettirdiklerini kaydetti. Zorlu mücadelede iyi savaştıklarını belirten Ukraynalı golcü, "Ben de bunu seviyorum. Savaşmak çok önemli. Yetenekleri de kaliteyi de unutun. Takım her şeyini sahada sergilemeye çalışıyor" dedi.

SELEZNOV: NE KADAR ÇOK GÜVENİLİRSE, ÇOK DAHA FAZLA GOL ATACAĞIM

İbrahim Üzülmez’in kendisine çok fazla güvendiğine işaret eden Seleznov, "İkinci maçta da ilk 11’de başladım ve son iki maçta iki gol attım. Şimdi kendi seviyemi anlıyorum.  Ben bir savunmacı değilim. İşim savunma yapmak değil gol atmak. Bana ne kadar çok güvenilirse ben de çok daha fazla gol atacağım" diye konuştu.

Yarım sezon daha sözleşmesinin bulunduğunun altını çizen 34 yaşındaki golcü, "Sözleşmede Süper Lig’e çıkılması halinde de opsiyonum var. Başkan ve Selçuk Erdoğan’la görüşeceğiz. Belki bana daha uzun kontrat verecekler. Bunu göreceğiz. Defalarca söyledim. Teksas’ı ve atmosferi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ: MÜCADELE EDEREK KAZANDIK

Hatayspor karşısında takım olarak iyi kenetlendiklerini vurgulayan bir diğer santrfor oyuncusu Kubilay Kanaatsızkuş da maçın önemini bildiklerini söyleyerek, "Şehir olarak kenetlendiğimizde bizim önümüzde kimse duramaz. Mücadele ederek kazandık. 3 puan bizim için hayırlı olsun. Tek forvet olunca iki stoperle birebir kalıyorsunuz. Biraz daha işimi rahatlattı. Solda başladım ama Selezynov’la değişiyorduk. İkimizin de iyi oynadığını düşünüyorum. Şanssızlığım ama şans bir yerde dönecek. Önemli olan takımın kazanması. Takım olarak kazandığımız için mutluyuz. Gol atmasam da olur" diye konuştu.

SEDAT DURSUN: İBRAHİM HOCA GELİR GELMEZ DENGEYİ SAĞLADI

Bursaspor’un genç savunmacısı Sedat Dursun ise, çok önemli bir üç puanı aldıklarını ve zirve ile puan farkının açılmadığını belirtti. Bireysel olarak hedefinin takım içerisinde her zaman forma şansı bulmak olduğunu ifade eden Dursun, "Tabii ki herkes oynamak ister, ben de onlardan bir tanesiyim. Ama burada çok centilmence bir mücadele var. Hocamızın gelir gelmez bunun dengesini sağladığını düşünüyorum ki Allah yardım ediyor. Takım olarak hedefimiz buradan çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu ligin üzerinde bir takımız. Oyuncular olarak onun farkındayız. Herkes farkında. Allah bunu yaşatmayı inşallah bize nasip eder" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporHatayspor
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