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Bursaspor'da 17 yaşındaki Ali Akman, 130'uncu golünü attı

Bursaspor’un genç yeteneği Ali Akman, Giresunspor’a karşı oyuna sonradan dahil olurken performansını golle süsledi. 17 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz hafta sonu kariyerindeki 130’uncu golünü kaydetti.

Bursaspor'da 17 yaşındaki Ali Akman, 130'uncu golünü attı

Bursaspor’un genç yeteneği Ali Akman, Giresunspor’a karşı oyuna sonradan dahil olurken performansını golle süsledi. 17 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz hafta sonu kariyerindeki 130’uncu golünü kaydetti.

10 Aralık 2019 Salı 12:11
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Bursaspor'da 17 yaşındaki Ali Akman, 130'uncu golünü attı

BURSA - Bursaspor’un altyapısından yetişip profesyonel sözleşme imzalayan ve tüm yaş kategorilerinde sahaya çıkan Ali Akman, bu sezon A takımda süre almaya başladı. Ligin ilk 3 haftasında forma giyen 17 yaşındaki yetenek, bu performansını bir golle süslerken; geçtiğimiz hafta sonu Giresunspor’a karşı oynanan maçta da oyuna sonradan dahil oldu. 10 maçlık aranın ardından ligde yeniden forma giyen Ali Akman, 16 dakika boy gösterirken takımının maçtaki ilk golünü de kaydetti. Böylelikle genç santrfor, ligdeki 4’üncü maçında gol sayısını 2’ye çıkardı.

Bursaspor'da A takım formasını ilk kez bu sezon resmi olarak terleten genç yetenek, ligde 158 dakika süre aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan maçlarda da boy gösteren Ali Akman’ın kariyeri ise oldukça dikkat çekiyor. Bursaspor Kulübü ile birlikte milli formayı da çeşitli yaş kategorilerinde terleten genç santrfor, kariyeri boyunca 143 maça çıktı. Ali Akman bu maçlarda ise 130 gol kaydederek ön plana çıktı.

Bursaspor’un genç yeteneği Ali Akman’ın kulüp ve milli takım kariyeri şu şekilde:

U21 Ligi: 6 maç (2 gol)

Ziraat Türkiye Kupası: 3 maç

TFF 1’inci Lig: 4 maç (2 gol)

Özel turnuva ve kupalar: 16 maç (8 gol)

Özel maçlar: 11 maç (8 gol)

Elit Akademi Ligi U19: 5 maç (3 gol)

Elit Akademi Ligi U17: 11 maç (16 gol)

Elit Akademi Ligi U16 Türkiye Finalleri: 4 maç (3 gol)

Elit Akademi Ligi U16: 22 maç (19 gol)

Avrupa Şampiyonası: 5 maç (1 gol)

Akademi Ligi U15: 24 maç (27 gol)

Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri: 5 maç (4 gol)

Akademi Ligi U14: 27 maç (37 gol)

Son Güncelleme: 10.12.2019 04:13
Anahtar Kelimeler:
BursasporAli Akman
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