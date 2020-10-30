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Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor

Son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrası puan sıralamasında gerileyen Bursaspor, yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçıyla birlikte, galibiyet hasretine son vermek istiyor.

30 Ekim 2020 Cuma 11:35
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Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor

BURSA - TFF 1’inci Lig’de gözler 8’inci haftaya çevrilirken, Bursaspor’un konuğu Beypiliç Boluspor olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele, yarın saat 16.00’da başlayacak. Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka’nın düdük çalacağı maçta; Saka’nın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ali Tuna yapacak.

İSTİKRARSIZLAR

Her iki ekip de sezona istikrarsız bir şekilde başladı. Son iki mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, puan cetvelinde de gerileyerek 12’nci sırada hafta girdi. Bu sezon oynadığı 7 maçta da galibiyetle tanışamayan Bolu temsilcisi ise, yalnızca 3 maçtan beraberlik çıkararak haftaya 17’nci basamakta başladı.

55’İNCİ RANDEVU

Bursaspor ile Beypiliç Boluspor, yarınki mücadele ile birlikte 55’inci randevularına çıkacak. Bundan önce oynanan mücadelelerde Bursa ekibinin rakibine üstünlüğü dikkat çekerken; 19 karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu. 21 randevuda da taraflar eşitlikle sahadan ayrılırken, Bolu temsilcisi, Bursaspor karşısında 14 galibiyet aldı.

BURSASPOR, EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Bursa’da oynanan maçlarda da ev sahibinin çarpıcı bir üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor’un ev sahipliğinde geçen 28 mücadelede Beypiliç Boluspor yalnızca 2 kez kazanabildi. Bolu ekibi, Bursa’daki son galibiyetini de 1991/1992 sezonunda elde etti. Bursaspor ise, iç sahada rakibini 15 kez mağlup ederken, 11 maç da berabere bitti.

İÇ SAHADA/DEPLASMAN PERFORMANSLARI

Lige iç sahada Adana Demirspor yenilgisiyle başlayan Bursaspor, evindeki tek galibiyetini Balıkesirspor karşısında uzatma anlarında bulduğu gollerle aldı. Balıkesir ekibini 3-1 yenen Bursaspor; Adana Demirspor’a aynı skorla mağlup olurken, Giresunspor’a da 2-1 yenildi.

Bolu ekibi ise, deplasmanlarda Adana Demirspor ile 1-1, Balıkesirspor ile de 0-0 berabere kalırken, Giresunspor’a 2-1 kaybetti.

EKSİKLİKLER VAR

Bu zorlu randevu öncesinde Bursaspor’da eksiklikler bulunuyor. Yeşil beyazlılar sakatlıkları devam eden Ataberk Dadakdeniz ve Vefa Temel’in yanı sıra, hafta içerisinde ameliyat olan Ramazan Keskin’den de faydalanamayacak. Aynı zamanda takım kaptanı Özer Hurmacı da, sarı kart sınırında bulunurken; deneyimli oyuncu Bolu ekibi karşısında kart görmesi halinde Ankaraspor maçında forma giyemeyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporBeypiliç Bolusporu Ağırlıyor
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