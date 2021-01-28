Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
437.420
DOLAR
7.3868
STERLİN
10.0810
EURO
8.9384
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...
Akademik Personel Alınacak
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik...
50 Gayrimenkul Satışa Çıkarıldı
50 Gayrimenkul Satışa Çıkarıldı
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78...
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursalı İşadamları, Bursaspor'a verdikleri prim sözünü tuttu

Bursaspor'un Adana Demirspor maçını kazanması halinde Bursalı işadamları tarafından vaad edilen galibiyet primleri, bugün DOSAB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yeşil beyazlı kulübe verildi. 

28 Ocak 2021 Perşembe 11:53
60 Okunma
Bursalı İşadamları, Bursaspor'a verdikleri prim sözünü tuttu

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü'ne Adana Demirspor maçı öncesinde vadedilen galibiyet primlerinin çekleri DOSAB Bölge Müdürlüğü binasında Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat'a verildi. Toplamda 280 bin TL'lik katkının sağlandığı organizasyonda Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Toker ile prim vadeden iş adamları ve temsilcileri katıldı. Başkan Erkan Kamat yaptığı açıklamada, "Deplasmanda kazandığımız Adana Demirspor maçının ardından Bursasporlu olan Bursalı iş adamları çok güzel bir kampanya başlatmıştı. Bursaspor Kulübü adına bu isimlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bursaspor Kulübü olarak biz üzerimize düşeni gerçekleştirdiğimiz takdirde Bursa'nın gücü ve dinamizm oranında bazı şeylerin daha iyi olacağının farkıdayız. Gelinen bu süreçte bir heyecan ve güç belirtisi olması adına Bursalı iş insanı ve abimiz Faik Çelik önderliğinde bir kampanya için adım atıldı. Kısa bir telefon trafiği sonucunda ortak bir noktada buluştuk. Bunun öncülüğünü yapan isimlerden birisi olan sayın Mustafa Oran abimize, Vedat Kantar abimize, sevgili arkadaşım ve kardeşim Hakan Dinçtürk'e çok teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularımız ve teknik ekibimize ödeme yapılması adına bir kampanya başlatan Faik Çelik abimiz önderliğinde gerçekleşen bu isim listesinde bulunan Harput Holding Muhammet Etkeser, PMS Alüminyum Süleyman Önsever, Fistaş Grubu İlhan Sarı, Durmazlar Grubu. Hüseyin Durmaz, Beyçelik Holding Faik Çelik, Polteks Grubu Ersan Özsoy, Ottoman Tekstil Vedat Kantar ve Hakan Dinçtürk, Şahinkaya Okulları Oğuzhan Şahinkaya, Ali Serhan Şahinkaya ile kardeşlerimiz, dostlarımız olan loca ve deplasman gibi konularda her zaman destekleri bulunan BURSİAD grubuna çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bursaspor daha iyi yerlerde olması için her şeyi yapar ve üstesinden gelir. Bu zikrettiğimiz isimler de daha güçlü bir şekilde yanımızda olur. Bu vesileyle başka iş insanlarını da yanımızda buluruz. Gerçekleşen etkinlikte kulübümüze katkı sağlayan isimler şöyle;

Beyçelik Holding (Faik Çelik) 50 bin TL

Ottoman Grup (Hakan Dinçtürk) 50 bin TL
Harput Holding (Muhammet Etkeser) 50 bin TL
BURSİAD ( Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği) 50 bin TL
PMS Metal (Süleyman Önsever) 25 bin TL
Fistaş Fantezi İplik San. Ve Tic. A.Ş. (İlhan Sarı) 15 bin TL
Orven Kauçuk (Mustafa Oran) 10 bin TL
Durmazlar Makine San. (Hüseyin Durmaz) 10 bin TL
Polteks Tekstil San. (Ersan Özsoy) 10 bin TL
Şahinkaya Okulları (Ali Serhan Şahinkaya) 10 bin TL. Bursaspor şu anda içinde bulunduğu durum mali açıdan sıkıntılı olabilir ama evlatlarımız sportif açıdan gerekli mücadeleyi yapıyor. Sadece Türkiye değil dünyaya örnek olmuş bir kadroya sahibiz. Çok özverili bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu özverili mücadele sonrasında da sıralamada çok önemli yerlere geldik. Bundan sonra da Süper Lig'e çıkmak adına ne gerekiyorsa Bursaspor Kulübü yönetimi adına her şeyi yapıyoruz. Bizim yanımızda olan tüm kıymetli iş adamları ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bursaspor'a destek olan iş adamları ise konuşmalarında çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bu organizasyona dahil olduklarını ifade ederken bu hafta oynanacak Altınordu maçının kazanılması durumunda deplasmanda karşılaşılacak Giresunspor maçı için bir prim organizasyonu daha düzenleyebileceklerini dile getirdiler…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bursalı İşadamlarıBursaspora Verdikleri Prim Sözünü Tuttu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sivas’a yeni yatırımlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sivas’a yeni yatırımlar
Trabzonspor, Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde başarıya koşuyor
Trabzonspor, Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde başarıya koşuyor
Trabzonspor kupasını aldı
Trabzonspor kupasını aldı
Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu
Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu
Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor
Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor
"Türkiye'nin her yerinde tenis oynanmasını sağlamalıyız"
"Türkiye'nin her yerinde tenis oynanmasını sağlamalıyız"
Mesut Özil ve Ali Koç'tan Fenerbahçe atkısı ile Washington DC United'a mesaj
Mesut Özil ve Ali Koç'tan Fenerbahçe atkısı ile Washington DC United'a mesaj
"Stat zeminleriyle ilgili gerekli denetimleri yapıp yaptırımları uygulayacağız"
"Stat zeminleriyle ilgili gerekli denetimleri yapıp yaptırımları uygulayacağız"
Sumudica, Çaykur Rizespor'a imzayı attı
Sumudica, Çaykur Rizespor'a imzayı attı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma