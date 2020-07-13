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Bursa Yıldırımspor'da şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9’uncu Grup’u zirvede tamamlayan Bursa Yıldırımspor şampiyonluk coşkusu yaşıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da kutlamalara katılarak sevinci paylaştı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:12
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Bursa Yıldırımspor'da şampiyonluk kutlaması

BURSA - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9’uncu Grup’ta Yıldırım’ı ve Bursa’yı temsil eden Bursa Yıldırımspor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından, Türkiye Futbol Federasyonu’nun alt ligleri oynatmama kararı almasıyla, zirvesinde yer aldığı grupta şampiyon ilan edildi. TFF 3’üncü Lig’e yükselen ve 15 yıl aranın ardından amatör liglerden profesyonel lige çıkan ilk Bursa takım olan Bursa Yıldırımspor’u kutlayanlardan biri de Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz oldu. Yıldırım Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde Bursa Yıldırımspor Kulüp Başkanı Ekrem Senal ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik kadro, sporcular ve ailelerini AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile ağırlayan Başkan Yılmaz, şampiyonluk coşkusunu paylaştı.

DESTEĞE DEVAM

Bursa Yıldırımspor’un, elde ettiği şampiyonlukla ve profesyonel liglerde Yıldırım’ı temsil edecek olması nedeniyle ilçenin gururu olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesini sezon boyunca zirvede sürdürerek hak ettiği şampiyonluğa ulaşan ilçemizin temsilcisi Bursa Yıldırımspor’un başkanı Ekrem Senal’ı, yönetimini, teknik ekibi ve futbolcu kardeşlerimiz yürekten kutluyorum. Yıldırım’ın adı artık profesyonel liglerde anılacak. Elde edilen bu başarı, ilçemizin gençlerini ve çocuklarını da spor yapmaya teşvik edecek. Bu şampiyonlukta emeği geçenleri kutluyor, yeni sezonda TFF 2’nci Lig yolunda başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki sezonda ekibimiz karşılaşmalarını, Vakıfköy Mahallemize Büyükşehir Belediyemizin kazandırdığı tesiste gerçekleştirecek. Biz de bu noktada ve genel anlamda Bursa Yıldırımspor’a gereken desteği sağlayacağız” diye konuştu. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay da şampiyonları kutlarken, Bursa Yıldırımspor Kulüp Başkanı Ekrem Senal, desteklerinden ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından belediye önünde yapılan davullu zurnalı kutlama ile şampiyonlar gönüllerince eğlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Yıldırımsporşampiyonluk Kutlaması
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