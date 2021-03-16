Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena’ya Yeni Proje Yapıyor!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye Stadyumu’nu yılın 365 günü kullanılacak şekilde bir proje hazırladıklarını açıkladı…

Timsah Arena’nın iki haftada bir, yılda da 18-20 kez kullanılan bir yer olduğunu anımsatan Başkan Aktaş, sürpriz bir projenin yolda olduğunu söyledi. Stadyumun her ne kadar iki haftada bir sefer, yılda 18-20 sefer kullanılan bir mekân olsa da yakın zamanda bu konuda sürpriz bir proje açıklayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, Stadyumu yılın 365 günü kullanmak istiyoruz. Stadyumun da 1100 kapasiteli otoparkı var. Stadyumun alt kısmında ve diğer müştemilatında da önemli çalışmalar var. Bursa’daki insanları ve gençleri ilgilendiren önemli çalışmalar olacak. Aynı otoparkların buraya da hizmet eden bir fonksiyona bürünmesini arzu ediyoruz dedi. Başkan Aktaş, stadyumun altındaki otoparkın aynı zamanda yapımına yeniden başlanan Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi’ne gelenlerin de kullanımına açacaklarını söyledi.