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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevu

Bursaspor, Hatayspor mücadelesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 78’inci randevusuna çıkacak. Yeşil beyazlılar, bugüne kadar bu stadyumda 34 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevu

Bursaspor, Hatayspor mücadelesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 78’inci randevusuna çıkacak. Yeşil beyazlılar, bugüne kadar bu stadyumda 34 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:52
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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevu

2015-16 sezonunun ikinci yarısıyla birlikte kapılarını açan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda rakiplerini ağırlayan Bursaspor, iç saha avantajını kullanan bir görüntü sergiledi. Bursa temsilcisi, 17 Ocak 2016 tarihinde ilk olarak ayak bastığı yeni çimlerinde bugüne kadar toplam 77 maça çıktı. Bu mücadelelerin 34’ünde galibiyete ulaşan yeşil beyazlılar; 22 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 21 randevuda ise rakipleriyle puanları paylaştı. Böylelikle Bursaspor, iç sahada oynadığı maçların yüzde 53’ünden puanlar çıkardı.

TFF 1’inci Lig’de hafta sonu Hatayspor’u ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 78’inci randevusuna çıkacak. Üst üste iki deplasman maçının ardından ligin ilk yarısını evinde noktalayacak Bursaspor, bu sezon sahasında lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 maça çıktı. Yeşil beyazlılar 7’si lig ve biri kupa olmak üzere bu maçlarda 6 galibiyet, birer de beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor’un sahasındaki namağlup unvanı, ligde evindeki son maçta Giresunspor’a yenilince sona ermişti.

Bursaspor’un iç saha performansı şu şekilde;

2015-16: 10 maç (4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet)

2016-17: 21 maç (9 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet)

2017-18: 20 maç (11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet)

2018-19: 18 maç (4 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet)

2019-20: 8 maç (6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaHatayspor
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