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Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığını açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 16:04
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Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığını açıkladı

İSTANBUL - Kulübün internet sitesinden yazılı bir açıklama yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı;

"Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa’da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Burak ElmasFatih Terim
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